Москва, 18 июля, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Из-за потребности в сжиженном природном газе (СПГ) ЕС предстоит вступить в ценовое противостояние с Азией, что поставит под сомнение надёжность поставок этого топлива на европейский континент, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Об этом он заявил 18 июля корреспонденту ИА Регнум, когда услышал о прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА).

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперты этой организации пришли к выводу, что ЕС может спокойно пройти новый отопительный сезон без российского газа при соблюдении двух условий. Во-первых, если температура воздуха окажется умеренной. Во-вторых, если не сорвутся поставки СПГ от других партнёров. В противном случае ЕС ждут ценовая лихорадка и перебои в снабжении.

По словам Фролова, можно только порадоваться, что до Международного энергетического агентства такие вещи доходят всего через год после того, как они стали очевидным. Это говорит о профессионализме специалистов этого агентства в целом.

«Если ты до этого говорил, что вода сухая, а потом потрогал и констатировал, что она мокрая, то это говорит о том, что ты умеешь признавать свои ошибки, — пошутил Фролов. — Так что прогноз МЭА в плане так называемой подготовки к зиме и снижению зависимости от российского газа можно считать более чем оправданным, так как очевидно. Настолько, что подобные мысли высказывают даже самые главные профессионалы своего дела — представители европейской политики. Мысль пошла в массы».

При этом он напомнил, что хотя Европейский союз — один из крупных потребителей газа, он сильно зависит от ситуации в Азии, которая является более крупным и более привлекательным рынком и готова платить больше денег, чем Европа. Проще говоря, Азия может перекупить тот газ, на который рассчитывает ЕС.

Более того, у Европы есть специфика местной энергетической системы, которая сложилась благодаря «мудрейшим из мудрых», которые ещё с 2009 года проводят реформы этого энергетического рынка. Реформы привели к тому, что надёжность поставок электрической энергии всё больше зависит от погодных условий. Потому что ветер дует не всегда, и солнышко светит не всегда.

«Фактически сейчас Европа находится в максимально энерго-небезопасном состоянии. Никогда в её новейшей истории не было такой ситуации, — констатировал Фролов. — А надёжных трубопроводных поставок у Европы сейчас практически нет».

Также он призвал не забывать, что в Европе с конца 2021 года под давлением высоких цен обвалился спрос на газ. В течение 2022 года потребление упало примерно на 55-60 млрд кубических метров. Но из-за прерывания газовых поставок из России Европа вынуждена добирать газ в сжиженном виде. То есть, несмотря на сокращение суммарного спроса на газ, она увеличила спрос на СПГ. А это давит на соответствующий рынок и ещё сильнее снижает надёжность поставок в Европу.

«Потому что зависимость поставок СПГ в Европу зависит от поставок СПГ в Азию. В прошлые годы Азия потребляла до трёх четвертей всего производимого в мире СПГ. При том в прошлом году Япония и Китай вместе потребили больше СПГ, чем Европа в свой рекордный 2022 год. И это только Япония и Китай — без учёта Индии, Южной Кореи и прочих. Таким образом, если Европе придётся вступить в ценовое противостояние с Азией, то надёжность поставок газа в Европу обречена», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам главы компании «Роснефть» Игоря Сечина, проводимая Европой политика диверсификации закончилась крахом и теперь регион полностью зависит от энергоресурсов из США, а так называемый зелёный переход в энергетике привёл к катастрофическим последствиям.

Между тем Россия по итогам июня 2023 года оказалась первым по объёмам поставщиком газа в Испанию, которая импортировала из России 7673 гигаватт-часа сжиженного природного газа, то есть 26,8% от общего объёма закупок. Алжир экспортировал в Испанию 21% от общего объёма газа, США — 18,5%.