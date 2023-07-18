Мелитополь, 18 июля, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Схрон с 25 противотанковыми минами обнаружен в Запорожской области. Об этом 18 июля сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что тайник найден на территории контрольно-пропускного пункта недалеко от посёлка Михайловка. В нём было 25 противотанковых мин, три гранаты и три запала от гранат.

«Все боеприпасы были изъяты для дальнейшего уничтожения», — говорится в сообщении.

Также там добавили, что полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к организации тайника.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля в ФСБ сообщили об обнаружении в Мелитопольском районе Запорожской области тайника, в котором были взрывчатка, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и немецкий ручной противотанковый гранатомёт Panzerfaust 3.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что на неработающей автозаправке около посёлка Михайловка в Запорожской области нашли схрон с оружием для ВСУ, включая противотанковые мины. Все найденные боеприпасы изъяли для уничтожения.