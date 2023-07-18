Керчь, Крым, 18 июля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Возобновлять движение автобусов по Крымскому мосту пока не планируется, заявил 18 июля вице-премьер России Марат Хуснуллин, возглавляющий комиссию по ликвидации последствий теракта, произошедшего на Крымском мосту в ночь на 17 июля.

Константин Михальчевский/РИА Новости

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