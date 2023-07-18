Вашингтон, 18 июля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. После решения России о выходе из зерновой сделки США дополнительно выделят Украине 250 млн долларов на поддержку сельского хозяйства, сообщили 18 июля в американском Агентстве по международному развитию страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«США через инициативу по сельскохозяйственной устойчивости Украины дополнительно предоставляют 250 млн долларов помощи сельскохозяйственному сектору Украины», — сказано в заявлении агентстве.

Ранее предполагалось выделить Киеву на эти нужды 100 млн долларов. Но приостановка действия зерновой сделки резко сократила экспортные возможности Украины, отметили в Вашингтоне. Дополнительные средства должны пойти на производство, хранение и экспорт продукции на мировые рынки.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки. За год, прошедший с момента её заключения, ни одно данное России обещание так и не было выполнено, отметили в Кремле и МИД. Украина поставляла зерно не в беднейшие страны и не для помощи нуждающимся, а в страны ЕС и для заработка, отмечал ранее президент России Владимир Путин.

Одновременно Москвой были отозваны гарантии безопасности по данному черноморскому коридору. В Киеве при этом выразили готовность продолжать экспортные поставки как по морю, так и по суше.

Зерновая сделка не принесла результатов для российской экономики, поскольку данные Москве обещания так и не были выполнены, отметила в беседе с корреспондентом доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

При этом после завершения зерновой сделки Украине придётся переориентировать экспортные потоки с морских маршрутов на сухопутные, направив зерновую продукцию через страны Евросоюза, где она с большой долей вероятности и останется, добавила Прикладова.