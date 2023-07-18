Вашингтон, 18 июля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в ближайшее время объявят об обязательствах военной помощи Киеву на $1,3 млрд, сообщает 18 июля Reuters со ссылкой на источники.

Volodymyr Tarasovukrinform/Global Look Press

«США объявят об обязательствах по военной помощи Киеву в конфликте с Россией на $1,3 млрд в ближайшие дни», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в пакет военной помощи войдут средства ПВО, системы для противодействия беспилотникам, а также барражирующие и другие боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Запад с начала 2023 года предоставил Киеву более $23 млрд, чтобы покрыть государственные бюджетные затраты.

По его словам, за первое полугодие расходы Украины на $13 млрд превысили поступления в бюджет. Шмыгаль отметил приоритетность военного сектора в государственных расходах. За ним следуют социальные программы.