Санкт-Петербург, 18 июля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес прошёл взвешивание. Об этом 18 июля сообщается на YouTube-канале клуба.

Станислав Красильников/ТАСС Марио Фернандес

32-летний футболист весит 85,25 кг. При этом на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) указано, что в июле 2021 года Фернандес, который тогда играл за ЦСКА, весил 81 кг.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля «Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом, который выступал за ЦСКА с 2012-го по 2022 год. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

В 2022 году Фернандес взял паузу в карьере. В составе ЦСКА он стал трёхкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок. В 2016 году он получил российское гражданство, а затем провёл 33 матча за сборную России.

17 июля Фернандес заявил, что болел за «Зенит» в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

В ЦСКА заявили, что никогда не отказывались от идеи возвращения Фернандеса в команду, но сторона игрока вышла из переговоров из-за непомерных запросов агента футболиста.