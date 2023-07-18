Вашингтон, 18 июля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. США считают, что ВСУ должны экономить артиллерию при попытке преодолеть минные поля перед российскими укреплениями. Об этом 18 июля пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению источника, пока украинские войска всё ещё разбираются с минными полями, им следует быть аккуратными и расчётливыми в применении артиллерии, поскольку потребности в ней возникнут в дальнейшем.

Отмечается, что американские чиновники надеются на то, что украинским силам постепенно удастся пробиться через минные заграждения и приблизиться к основным российским позициям.

Тем не менее, по оценке издания, наступление ВСУ в первую очередь зависит от поставок западной техники.

Ранее The Washington Post написал, что официальные лица США не хотят комментировать тактику Украины при наступлении, чтобы не критиковать «своего близкого партнёра» в момент угрозы его существованию. Отмечается, что медленный темп наступления ВСУ вызывает опасения на Западе. При этом США обучили украинских военных комплексным наступательным манёврам, а также предоставили оборудование для разминирования.