Байден не стал извиняться за уход США из Афганистана
Вашингтон, 20 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в очередной раз выступил в защиту вывода американских войск из Афганистана. Он сказал, что не будет извиняться за уход из Афганистана, который подвергся широкой критике.
Выступая 19 января на пресс-конференции, посвященной годовщине его пребывания в Белом доме, американский лидер сказал, что после 20 лет пребывания в Афганистане не существовало лёгких путей ухода.
Он повторил свои прежние слова, что Афганистан — это «кладбище империй», и что он «не имеет склонности к единству».
Президент США заявил, что стоимость недельного пребывания американских войск в Афганистане составляла около 1 миллиарда долларов и не существовало возможности мирного решения афганского конфликта.
При этом он выразил соболезнования близким людей, погибших при выводе войск США из Афганистана, когда террорист-смертник подорвался в аэропорту Кабула и погибло почти 200 афганских мирных жителей и 13 американских солдат.
Президент США обвинил в сложившейся ситуации администрацию бывшего главы Белого дома Дональда Трампа и выступил в защиту августовской операции по эвакуации.
Он также сказал, что ему пришлось бы отправить еще больше войск, если бы он не вывел американские силы из Афганистана.
Байден сказал, что огорчен происходящим в результате «некомпетентности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» в Афганистане, но подчеркнул, что «в мире происходит так много событий, что мы не можем решить каждую проблему».
Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты ушли из Афганистана в конце августа 2021 года после 20 лет пребывания в Исламской Республике. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Кабул 15 августа, а поддерживаемый США президент Ашраф Гани бежал из страны.
Правительство Байдена подвергалось критике за то, что оно подготовило почву для правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и падения прежнего афганского правительства. Официальные лица США неоднократно отрицали обвинения.