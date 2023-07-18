Тверь, 18 июля, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Ход реализации государственной программы «Развитие промышленного производства и торговли» в Тверской области рассмотрело сегодня, 18 июля, на своем заседании правительство региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя

«В прошедшем году нам удалось максимально сохранить объемы промышленного производства, — отметил он. — В текущем году наши предприятия демонстрируют рост. У нас развиваются машиностроение, производство компьютерной техники, электрооборудования, металлоизделий и другие направления. Многие предприятия в ситуации санкционного давления смогли открыть дополнительные производственные линии, укрепили свои позиции на внутреннем рынке».

Игорь Руденя подчеркнул: для решения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, необходимо обеспечить системную государственную поддержку для обновления основных фондов действующих предприятий. Регион также приступает к практической реализации проекта по государственной поддержке стратегических опытно-конструкторских разработок.

Губернатор Тверской области обозначил еще одно важное направление — подготовка и закрепление на предприятиях молодых специалистов. В регионе по итогам 2022 года индекс промышленного производства равен 96,8%, в обрабатывающей промышленности — 97,3%. За 5 месяцев 2023-го показатель составил 115,5% и 123,8% соответственно. Сейчас регион занимает лидирующую позицию в ЦФО по индексу промпроизводства на обрабатывающих предприятиях.

Растут объемы отгруженных товаров собственного производства. В 2022 году показатель составил 412,6 млрд рублей — это почти на 21 млрд рублей больше, чем в предыдущем году. С начала 2023 года отгружено товаров на 174,8 млрд рублей. Промышленному комплексу Верхневолжья оказывается господдержка. В прошлом году на эти цели направлено 5,3 млрд рублей — по линии федерального и регионального Фондов развития промышленности и от Минпромторга России. В этом году совокупный объем поддержки уже составил порядка 3 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, федеральная помощь обеспечена ОАО «ТВЗ», ЗАО «Тверской экскаватор», ООО КЗТО «Радиатор», АО «ЭКСМАШ», ООО ПК «Аквариус» и другим крупным компаниям. Через региональный Фонд развития промышленности продолжено предоставление льготных займов через программы «Импортозамещение», «Оборотный капитал».

Все это позволило вводить новые линии, выпускать востребованную продукцию. Так, завод «Светотехника» получил господдержку в общем объеме около 480 млн рублей. Это позволило развивать компетенцию литья алюминия под давлением. В регионе вводится новая программа — «Финансирование опытно-конструкторских разработок». Под 1% годовых компании смогут получить от 5 до 30 млн рублей на срок до 36 месяцев.

В Тверской области продолжается реализация инвестпроектов. К примеру, их реализуют АО «СтанкоМашКомплекс», АО «ДКС», ООО КЗТО «Радиатор», ООО «ИПК Парето-Принт» и другие предприятия. Развивается внутрирегиональная кооперация. Она направлена в первую очередь на обеспечение внутренних потребностей — это производство школьной формы, мебели, окон, игровых уличных комплексов, конструкций для ФАПов и др. Обеспечен выпуск товаров для военнослужащих — участников СВО.

Губернатор отметил: продукцию предприятий области нужно применять более широко. В частности, использовать ее при реализации проектов Программы поддержки местных инициатив. Сейчас в сфере промышленности Верхневолжья работает порядка 75 тысяч человек. В 21 колледже области по разным профессиям сектора получают образование свыше 14 тысяч студентов. Обеспечено партнерство с предприятиями области для подготовки востребованных специалистов.

Регион также участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», по которому ведется оснащение профмастерских и ремонт. В этом году поддержка предусмотрена Тверскому промышленно-экономическому колледжу и колледжу им. Коняева. Игорь Руденя поручил расширить участие в проекте колледжей региона для более эффективного решения кадровых задач.