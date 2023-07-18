Екатеринбург, 18 июля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Число заразившихся энтеровирусной инфекцией (вирусным менингитом) в частном детском саду «Аистёнок» в Екатеринбурге выросло до четырёх, сообщили 18 июля в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Светлана Шевченко/РИА Новости

«На 17:00 [15:00 мск] у госпитализированных троих детей и одного взрослого лабораторно подтверждён диагноз «энтеровирусная инфекция», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, первый случай менингита в «Аистёнке» был выявлен 17 июля. В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты начали эпидемиологическое расследование.

Утром 18 июля в ведомстве сообщили, что число выявленных случаев выросло до трёх (во всех случаях заразились дети). Заражённые были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, за ними установили наблюдение, в помещениях детского сада провели дезинфекцию, его работа была приостановлена.

Ранее в июле 2023 года в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что количество заразившихся менингококковой инфекцией среди сотрудников распределительного центра Ozon увеличилось до восьми. Два человека скончались. Был организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий для недопущения распространения заболевания.