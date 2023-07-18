Москва, 18 июля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Люди активно начали возвращаться в Мариуполь, сейчас численность населения города достигла 270 тыс. человек, сообщил 18 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время открытого диалога в Совете Федерации.

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«Буквально несколько дней назад был в Мариуполе. Дороги ремонтируются, люди активно возвращаются, уже более 270 тыс. населения мы видим, хотя год назад было 170 тысяч человек максимум», — сказал он.

Вице-премьер также сообщил, что в настоящий момент 46 тысяч строителей работают на восстановлении новых регионов России — это самая большая стройка страны, несмотря на обстрелы и диверсионные действия.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России полностью освободили Мариуполь 20 мая 2022 года. На расположенном в городе металлургическом комбинате «Азовсталь» удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих, многие из которых сдались в плен.

Ранее глава Мариуполя Олег Моргун заявил, что процесс восстановления города полностью завершат в течение трёх лёт. Он напомнил, что на данный момент ремонтно-восстановительные работы идут на 1,8 тысячи объектах Мариуполя.

Корреспондент французского радиовещательного издания Radio France Сильвен Тронше, побывавший в Мариуполе, назвал темпы и масштабы восстановления города впечатляющими. Он отметил, что у Мариуполя есть все шансы стать крупным морским курортом на берегу Азовского моря.