Москва, 18 июля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Российские женщины стали чаще выбирать карьеру и образование, вместо того чтобы поскорее родить детей. Это порочная практика, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко 18 июля на пленарном заседании Госдумы.

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

Он отметил, что материнство — ответственное решение женщины. Нужно объяснять это девушкам со школьной скамьи, а не с момента обнаружения беременности. Ситуация требует пересмотра.

«Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что женщины, отложившие беременность, потом сталкиваются с бесплодием и невынашиванием, им приходится прибегать к ЭКО. Чем раньше произойдут роды, тем лучше будет для здоровья и женщины, и её детей, а также для её карьеры.

Как сообщало ИА Регнум, Мурашко рассказал о проекте приказа Минздрава по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности. По его словам, в этой сфере есть злоупотребления. Днём ранее министр сообщил, что его ведомство поддерживает идею ограничения продажи таких препаратов и перевода их на учёт. Обращение препаратов должны контролировать и медицинские, и фармацевтические организации.

В марте первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия») заявила, что необходимо проработать вопрос о продаже средств для медикаментозного аборта исключительно в медицинских клиниках по рецепту и назначению врача.