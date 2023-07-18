Брюссель, 18 июля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Противоречия из-за позиции по Украине возникли на саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Об этом 18 июля пишет Politico.

Europa Press/Global Look Press Ссаммит ЕС — СЕЛАК

«Возвышенные разговоры быстро сошли на нет, когда переговорщики ЕС попытались убедить страны Латинской Америки осудить Россию за её действия на Украине», — говорится в статье.

Отмечается, что стороны так и не смогли договориться, несмотря на несколько раундов переговоров. Причём выражались опасения, что по итогам саммита и вовсе может не быть какого-либо совместного заявления.

Авторы указывают, что неспособность согласовать текст совместной декларации станет ударом по авторитету ЕС в тот момент, когда блок стремится объединить в ООН голоса в поддержку Украины.

Издание отмечает, что участники встречи заметно смягчили формулировки по Украине — от «решительного осуждения» до «выражения беспокойства».

Как ранее сообщало ИА Регнум, саммит ЕС-СЕЛАК может окончательно похоронить «украинский кейс» в отношениях между двумя региональными сообществами. Камнем преткновения стала возможность приглашения на саммит президента Украины Владимира Зеленского, а также обсуждение итоговой декларации. ЕС очень хотел включить в него пункт о поддержке Киева, тогда как латиноамериканские государства вовсе его исключили в своей версии проекта. Страны СЕЛАК настояли на том, чтобы отказаться пришлось от приглашения Зеленского.