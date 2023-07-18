Москва, 18 июля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Саратовской области не хватает 8 млрд рублей на закупку 60 современных трамваев. Губернатор региона Роман Бусаргин попросил президента России Владимира Путина выделить эти средства, сообщила 18 июля пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время встречи в Кремле

Бусаргин доложил главе государства о социально-экономическом развитии области в ходе встречи в Кремле. Он рассказал, что капитальный ремонт трамвайной сети не проводился 50 лет. На модернизацию 67 км линий область получила более 17 млрд рублей, но в проект не вошла замена подвижного состава. Не решён вопрос в отношении 60 из 71 единицы транспорта, речь идёт о 8 млрд рублей.

«Тот парк, который есть, — 196 единиц, на сегодняшний момент полностью себя исчерпал. Хотел бы попросить Вашей поддержки в рамках трёхгодичного цикла с учётом большого финансирования», — сказал Бусаргин.

Он добавил, что модернизация трамвайной сети позволит перевозить более 9 млн пассажиров в год и сократить использование личного транспорта на 30%. Уже выделенные 17 млрд рублей пойдут на полную замену трамвайных линий, строительство современных остановок, трансформаторных подстанций и скоростных перекрёстков, ремонт путепровода. Денег не хватает на подвижной состав.

«Посмотрим, Роман Викторович», — ответил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Бусаргин анонсировал запуск производства электромобилей в городе Энгельсе Саратовской области во втором квартале года. В апреле губернатор сообщил в Telegram-канале, что проект приостановлен из-за возникших у инвестора сложностей с логистикой и финансированием.