Москва, 18 июля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Минобороны России назвало имена людей, которые пытались скрыть информацию о работах с возбудителями опасных инфекций и испытаниях лекарств на населении Украины в рамках биологических программ США, сообщил 18 июля на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Максим Захаров/РИА Новости

Согласно обнародованным данным, речь идёт о деятельности Украинского научно-технического центра (УНТЦ). Среди задействованных в работе организации Кириллов отметил генерального директора компании Wooden Horse Strategies, директора фонда «Украина 3000» Марину Антонову. По данным российского военного ведомства, она участвовала в реализации военно-биологической программы США на территории Украины.

В PR-работе были задействованы учредитель и исполнительный директор компании Wooden Horse Strategies, старший сотрудник Евразийского центра НПО «Атлантический совет» (признана нежелательной в РФ) Брайан Меффорд и директор по государственным отношениям Wooden Horse Strategies Тарас Бык.

За информационное сопровождение отвечает старший заместитель исполнительного директора Николай Любив. Как утверждается, среди его задач цензура материалов о проведении опасных биоисследований.

Украинский учёный-материаловед, академик Национальной академии наук (НАН) Украины, директор Института сцинтилляционных материалов НАН, бывший член руководящего совета УНТЦ Борис Гринев в 2014 году согласовал выделение средств на проект P-609 «Снижение угрозы африканской чумы свиней за счет эпиднадзора на Украине», в рамках которого изучался вирус африканской чумы свиней, в том числе усиление его функций.

Финансирование другого проекта, в рамках которого, в том числе, исследовалось усиление функций туберкулезных бактерий, в 2018 году согласовал экс-замминистра образования и науки Украины, бывший член руководящего совета УНТЦ Максим Стриха.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявлял, что Вашингтон работает над химическим и биологическим оружием и даже уже использует его, в том числе на Украине.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчёркивал, что российские власти рассматривают военно-биологическую активность Запада как угрозу безопасности страны.