Москва, 18 июля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Группа военнослужащих ВСУ добровольно сдалась в плен на запорожском направлении, сообщает 18 июля РИА Новости со ссылкой на командира одного из российских подразделений.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, на связь с российским подразделением на так называемой «гуманитарной» частоте, которая была указана в листовках, сброшенных над позициями ВСУ, вышли украинские военнослужащие с желанием добровольно сложить оружие.

С украинскими военными были обговорены все детали, им обеспечили безопасности при переходе линии боевого соприкосновения, в том числе были предприняли меры, чтобы «их свои не убили».

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля бойцы штурмовой группы разведывательного подразделения Западного военного округа (ЗВО) взяли в плен украинских военных на купянском направлении.

Ранее попавшие в плен военнослужащие ВСУ признались, что в Словении и Германии их психологически готовили убивать русских, внушая ненависть к русскому народу, их также убеждали в слабости Вооружённых сил России.