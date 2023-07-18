Москва, 18 июля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. На сухопутном пути в Крым сложностей с пополнением запасов топлива и продуктов питания нет. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Сергей Бобылев/ТАСС

Отмечается, что на всём протяжении дороги доступна инфраструктура для комфортного проезда по сухопутному маршруту для водителей и пассажиров, направляющихся в Крым и обратно.

«Сложностей с пополнением запасов топлива, продуктов и питанием нет», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что на маршруте находятся крупные города, а также работают заправки, магазины и кафе.

Как ранее сообщало ИА Регнум, вице-премьер Марат Хуснуллин после совещания у президента России Владимира Путина проинформировал, что автомобильное сообщение между Крымом и материком через новые регионы России будет круглосуточным. Ранее проезд был только в дневное время из-за комендантского часа. Теперь же выехать из Крыма и Ростовской области будет возможно без проверки документов, а на въезде в Ростовскую область — с ускоренной проверкой.

Кроме того, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти намерены дополнительно профинансировать ремонт дороги в регионе в сторону Армянска, которая является альтернативной основному маршруту сухопутного коридора через Джанкой.