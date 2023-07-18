Москва, 18 июля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Финансирование нужд СВО, несмотря на санкции, совершается в полном объёме, заявил 18 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил России.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

«Это относится и к поддержке, собственно, производства, и к обеспечению деятельности Вооружённых сил, войск и воинских формирований», — сказал он.

Глава кабмина также подчеркнул, что каждый запланированный рубль из дополнительных и социальных выплат, которые установлены президентом России для поддержки семей участников СВО, должен своевременно и гарантированно дойти до защитников.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля 2023 года Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого будет направлена на поддержку участников СВО.

Фонд за первый месяц работы принял более 60 тыс. обращений. С 1 июня филиалы фонда работают во всех регионах России. Обращения в основном касаются оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации, юридической и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании и трудоустройстве.