Вашингтон, 18 июля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов считают западные самолеты малоэффективными в конфликте на Украине, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Как отмечает газета, западные истребители не принесут большой пользы в текущих боевых действиях из-за мощной российской системы ПВО.

По мнению источника, на сегодняшний день актуален вопрос «общевойскового подхода», который подразумевает совместную работу различных родов войск.

Напомним, Киев может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Как сообщало издание Politico, вопрос состоит в том, какие именно страны совершат передачу самолётов Украине. Истребители могут поставить Дания или Нидерланды.

Как сообщало ИА Регнум, ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что быстрых результатов контрнаступления ВСУ практически невозможно достичь.