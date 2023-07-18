Москва, 18 июля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в отрасли экономики будет посвящено совещание президента России Владимира Путина с членами правительства, которое пройдёт 19 июля в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов, ИА REGNUM

«Основной темой обсуждения станет внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики», — говорится в сообщении.

На совещании выступят с докладами глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев и глава Сбербанка Герман Греф. Запланировано и рассмотрение ряда текущих вопросов.

Кроме того, 19 июля глава государства проведёт заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». На нём будут подведены итоги работы платформы за пять лет.

Ожидается, что выпускники различных конкурсов и олимпиад расскажут об участии в проектах и их результатах, предложат идеи по дальнейшему развитию организации. За пять лет существования платформы «Россия — страна возможностей» в её проектах поучаствовали 20 млн человек из всех регионов России, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущее совещание президента с членами правительства состоялось 4 июля, оно было посвящено в том числе развитию новых регионов. Путин поручил со всех сторон оценить идею направления части туристического потока в Крым не по мосту, а по альтернативному сухопутному маршруту.