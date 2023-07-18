Москва, 18 июля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Гроза с ливнем обрушились на Москву 18 июля. В результате подтопления наблюдаются сразу в нескольких районах столицы. Так, по данным ИА Регнум, на улице Островитянова на юго-западе Москвы затопило подземный переход. В районе 2-го ростокинского моста подтопило проезд под эстакадой.

Павел Бедняков/РИА Новости

Кроме того, как сообщал источник ИА Регнум, молния во время непогоды попала в склад с красками на территории комбината «Лира». Возник пожар, на месте работают экстренные службы.

Очевидцы в соцсетях делятся кадрами последствий ливня в Москве. По данным синоптиков, в столице за пару часов выпала четверть месячной нормы осадков.