Москва, 18 июля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Россия наладила производство хорошо зарекомендовавших себя образцов военной техники и завершает корректировку технологических цепочек для выпуска необходимых комплектующих. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 18 июля на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.

Евгений Биятов/РИА Новости Танк Т-90М «Прорыв»

Он отметил, что работа по обеспечению потребностей ВС РФ продолжается, объёмы выпуска по всем позициям существенно расширены с учётом дополнительных потребностей военных.

«Налажено производство хорошо зарекомендовавших себя образцов. Расширяются мощности по новым изделиям — на основе опыта самой специальной военной операции», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

Он пояснил, что говорит об особо востребованных вооружениях и военной технике, средствах радиоэлектронной борьбы, технической связи, навигационном оборудовании. Компонентная база насыщается, в том числе в рамках процессов импортозамещения в микроэлектронике.

Почти завершена корректировка технологических цепочек, что повысит гарантии непрерывности в поставках отдельных комплектующих. Также принимаются меры для снижения дебиторской задолженности предприятий, чтобы они активизировали операционную деятельность, добавил премьер.

Как сообщало ИА Регнум, Мишустин заявил о запланированном увеличении поставок в войска истребителей пятого поколения. В конце июня, отметил он, Министерству обороны передали очередную партию новых самолётов Су-35С поколения 4++.