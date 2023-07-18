Мишустин заявил, что в РФ налажен выпуск надёжных образцов военной техники
Москва, 18 июля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Россия наладила производство хорошо зарекомендовавших себя образцов военной техники и завершает корректировку технологических цепочек для выпуска необходимых комплектующих. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 18 июля на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.
Он отметил, что работа по обеспечению потребностей ВС РФ продолжается, объёмы выпуска по всем позициям существенно расширены с учётом дополнительных потребностей военных.
«Налажено производство хорошо зарекомендовавших себя образцов. Расширяются мощности по новым изделиям — на основе опыта самой специальной военной операции», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.
Он пояснил, что говорит об особо востребованных вооружениях и военной технике, средствах радиоэлектронной борьбы, технической связи, навигационном оборудовании. Компонентная база насыщается, в том числе в рамках процессов импортозамещения в микроэлектронике.
Почти завершена корректировка технологических цепочек, что повысит гарантии непрерывности в поставках отдельных комплектующих. Также принимаются меры для снижения дебиторской задолженности предприятий, чтобы они активизировали операционную деятельность, добавил премьер.
Как сообщало ИА Регнум, Мишустин заявил о запланированном увеличении поставок в войска истребителей пятого поколения. В конце июня, отметил он, Министерству обороны передали очередную партию новых самолётов Су-35С поколения 4++.