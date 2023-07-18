Киев, 18 июля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В городе Боярка Киевской области на молодого человека составили протокол и вручили повестку в военкомат за то, что он слушал на улице российский рэп, сообщила 18 июля областная полиция в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Слушали рэп страны-агрессора в общественном месте: полицейские Киевской области задокументировали правонарушителей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что парень и девушка во время прогулки по одной из улиц города слушали российский рэп. Это не понравилось проходящей мимо женщине, она и вызвала полицию. На молодых людей составили административные протоколы по ст. 173 — мелкое хулиганство, а молодому человеку вручили повестку в Фастовский военкомат.

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Как передавало ИА Регнум, 13 июля Киевский городской совет запретил публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке.

Также в Киеве переименовали 26 объектов, связанных с Россией и СССР, а из библиотек в Черниговской области изъяли 390 тысяч книг на русском языке. Решение о переименовании городских объектов приняли 18 мая власти Киева, а книгами в библиотеках занялась специальная комиссия, определяющая книги для списания.