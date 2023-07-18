Екатеринбург, 18 июля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Частный детский сад «Аистёнок» в Екатеринбурге временно закрыт из-за случаев заболевания менингитом у детей. Об этом 18 июля сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что по состоянию на 18 июля зарегистрировано уже три случая заболевания. Дети госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

«За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, в помещениях детского сада проведена заключительная дезинфекция», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что специалисты продолжают эпидрасследование, организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля в детском центре «Аистёнок» в Екатеринбурге у ребёнка выявили менингит. В Роспотребнадзоре подтвердили, что поступило одно экстренное уведомление о случае заболевания ребёнка менингитом. Также в ведомстве добавили, что специалисты организовали эпидрасследование.