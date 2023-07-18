Москва, 18 июля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону альтернативные варианты поставок зерна нуждающимся странам, не зависящих от Киева и стран Запада, сообщила 18 июля пресс-служба российского внешнеполитического ведомства на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Как сказано в релизе, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В ходе переговоров главы МИД обменялись мнениями по региональной повестке дня с акцентом на последних событиях вокруг Украины.

Так, Лавров и Фидан обсудили итоги совместной работы в рамках зерновой сделки. «В качестве альтернативы «черноморской инициативе» министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей», — сообщил российский МИД.

Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

МИД России назвал итоги этой сделки неутешительными. Так, за период существования договорённостей из портов Украины было вывезено в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших стран, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%.

Сохранение сделки в условиях такого откровенного саботажа соглашений теряет смысл, сказано в сообщении российского МИД. Также в ведомстве заявили, что киевский режим использовал подконтрольные ему порты и открытый Россией коридор не только для вывоза украинского зерна, но и для проведения террористических атак.

Без участия России зерновая сделка перестанет функционировать с 18 июля, уточнили в Министерстве иностранных дел.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 июля предостерёг, что попытки продолжить зерновую сделку без участия Москвы приведут к рискам, так как зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий.