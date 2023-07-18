Пекин, 18 июля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Установившаяся в мире аномальная жара ведёт к возникновению цепной реакции и вызовет множество экстремальных погодных явлений, пишет китайское издание China Youth Daily со ссылкой на экспертов.

Никита Устинов ИА REGNUM

Так, считают эксперты, количество дней с высокой температурой будет увеличиваться, что вызовет серию цепных реакций, в том числе засуху и природные пожары.

Кроме того, пишет издание, с каждым градусом повышения температуры будет увеличиваться количество экстремальных осадков.

По мере усиления глобального потепления будут возникать экстремальные погодные явления, ранее не наблюдавшихся. Это произойдёт в следующие 30-40 лет, заключили эксперты.

Как сообщало ИА Регнум, в Европе температура воздуха в ближайшие дни может подняться до рекордных 50 градусов Цельсия, всему виной тепловой взрыв в Сахаре.

Отметим, что в прошлом году из-за жары в Европе погибли не менее 15 тыс. жителей. Так, за три летних месяца в Испании скончались около 4 тыс. человек, более 1 тыс. смертей зафиксировали в Португалии, более 3,2 тыс. — в Великобритании, 4,5 тыс. — в Германии. Основной причиной смерти от погоды в Европе стал тепловой стресс.