Брюссель, 18 июля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Евросоюз сам усиленно создавал предпосылки для разрыва зерновой сделки, заявил 18 июля исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Страны Глобального Юга должны были обратить внимание на то, что решение России не продлевать черноморскую инициативу не стало неожиданностью для ЕС», — сказал он ТАСС.

По его словам, в ЕС не просто ждали, но и усиленно создавали все соответствующие предпосылки для разрыва сделки. Так, Брюссель публично заявлял о том, что никаких исключений для Россельхозбанка в плане подключения к системе SWIFT не будет. Кроме того, отметил Логвинов, ЕС сделал вид, что не заметили подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса.

«Наши суда с безвозмездной помощью странам Африки были заблокированы «цивилизованными европейцами». Этот список можно продолжить», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

МИД России назвал итоги этой сделки неутешительными. Так, за период существования договорённостей из портов Украины было вывезено в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших стран, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 июля заявил, что попытки продолжить зерновую сделку без участия Москвы приведут к рискам, так как зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий.