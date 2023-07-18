Москва, 18 июля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. В Москве супруг обратился в полицию из-за того, что его жена отругала и ударила их сына за плохо вымытые полы, сообщает источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

В воскресенье, 16 июля, в полицию позвонил 61-летний Павел (имя изменено) и пожаловался на свою супругу и её отношение к общему сыну. Мужчина рассказал, что весь день семья находилась дома в квартире на улице Генерала Рычагова на севере столицы. Его 45-летняя супруга Татьяна (имя изменено) дала 12-летнему сыну задание вымыть полы. Мальчик выполнил просьбу, но результат уборки женщину не устроил. Между матерью и сыном произошла словесная перепалка, в ходе которой женщина ударила ребёнка по лицу. От удара у мальчика из носа пошла кровь. Увидев это, отец испугался за сына и позвонил в полицию. По адресу направили наряд полиции.

«Отец ребёнка пояснил, что сын часто пререкается с родителями и не слушается. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, ребенок чувствует себя хорошо», — рассказал собеседник агентства.

Информацию о случившемся передали в отдел по делам несовершеннолетних, сейчас там проводится проверка.

В апреле ИА Регнум писало, что в женщина в Москве вызвала полицию после того, как её 67-летний отец поругался с пятилетним внуком. Пенсионера доставили в службу по делам несовершеннолетних, но там он скончался.