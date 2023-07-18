Москва, 18 июля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Минздрав разработал проект приказа по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности, заявил 18 июля на заседании Госдумы глава ведомства Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Это была в том числе наша инициатива, мы считаем, что это можно сделать. Предметно-количественный учёт должен быть, потому что видим, что есть злоупотребление по этом направлению. Проект приказа разработан, мы рассылали его в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти», — сказал министр.

Проект будет опубликован до конца текущей недели, 17–23 июля, и Министерство здравоохранения приложит все усилия, чтобы новые нормы были утверждены до конца 2023 года, добавил Мурашко.

Днём ранее, 17 июля, министр заявил, что в Минздраве поддерживают идею ограничения продажи препаратов для прерывания беременности и перевода этих препаратов на учёт. Обращение препаратов для проведения медикаментозных абортов должно контролироваться как в медицинских, так и в фармацевтических организациях, отметил он.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия») заявила о необходимости проработать вопрос о продаже средств для медикаментозного аборта исключительно в медицинских клиниках по рецепту и назначению врача.