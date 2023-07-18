Москва, 18 июля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета России проверяет версию о двойном теракте на Крымском мосту, пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА Регнум

По данным газеты, вначале в сторону моста были направлены дистанционно управляемые гидроциклы с взрывчаткой, их обнаружили и встретили огнём защитники моста, после чего под их прикрытием были нанесены удары боевыми аппаратами.

Также сообщается, что расследованием дела о теракте занимается то же подразделение, которое выясняет обстоятельства атаки на мост 8 октября 2022 года.

Организатором обоих терактов СКР считает начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким и бессмысленным в военном отношении. Глава государства также заявил, что все обстоятельства трагедии будут установлены и что Россия ответит на этот теракт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложения по ответу на теракт на Крымском мосту и меры по повышению его безопасности ещё дорабатываются.