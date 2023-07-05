Москва, 18 июля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Побег четырёх пациентов с сибирской язвой из больницы в Кызыле в первую очередь угрожает их собственному здоровью, а не безопасности окружающих, так как это заболевание не передаётся от человека к человеку. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказали опрошенные специалисты-медики, комментируя случай, произошедший в Республике Тува.

Mos03.ru

Ранее в этот день стало известно, что четверо заболевших отказались лечиться и самовольно покинули больницу.

Эпидемиолог Тимур Пестерев рассказал, что если разобраться в этой ситуации, то выяснится, что это были не тяжело больные люди, а пациенты, которые уже шли на поправку. Их состояние было более-менее нормальным, и они просто решили не соблюдать сроки пребывания в медицинском учреждении.

«Иными словами, они просто недолечились и покинули больницу, — пояснил Пестерев. — Чаще всего заражение сибирской язвой происходит от больных животных (основной «хозяин» — это крупный рогатый скот) бактериями и спорами, присутствующими во внешней среде. Например, на скотомогильниках и так далее. Вот почему это заболевание считается эндемичным для каких-то скотоводческих регионов, где много ферм и прочего. Нет большой опасности, что эти пациенты заразят других людей».

С ним согласился Павел Воробьев, председатель Московского городского научного общества терапевтов. Он заявил, что повода для беспокойства здесь нет.

«Сибирская язва — зооноз, то есть она передаётся от скота. Скотомогильники раскапывают, и она оттуда появляется. Это обычная наша болячка. Каждый год идут вспышки то там, то сям. Безусловно, она неприятная — относится к особо тяжёлым инфекциям, то никакой опасности для окружающих в этом нет, — объяснил он. — И если люди с сибирской язвой сами встали и ушли, то стало быть, они не были тяжело больными. Если человек тяжело болен, то он не встанет и не уйдёт».

Ранее ИА Регнум сообщало, что минздрав республики Тыва заявил о том, что в Кызыле четыре госпитализированных из-за сибирской язвы пациента отказались лечиться и самовольно ушли. В связи с этим руководство больницы уже направило уведомление в региональное управление Роспотребнадзора. Пациенты, о которых идёт речь, самовольно покинувшие больницу, взяты на амбулаторное наблюдение специалистами Барун-Хемчикского медицинского центра и уже осмотрены на дому — два пациента находятся дома в селе Бижиктиг-Хая, два других — в Ак-Довураке.

Также отметим, что, согласно информации, размещённой на сайте Роспотребнадзора, сибирская язва — это инфекция, передающаяся от животных к человеку, которая, как правило, поражает травоядных — коров, овец и коз. Человек же заражается ей контактным путём через открытые повреждения на коже при уходе за больными сельскохозяйственными животными, забое и разделке туш, снятии шкур, контакте с шерстью, шкурой и другими продуктами животноводства.

Как подчеркивает Роспотребнадзор, сибирская язва, как правило, не передаётся от человека к человеку.