Якутия, 18 июля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. В Якутии на финишную прямую вышло строительство этнокультурного центра «Эйгэ» в Жиганске. В центре расположится зрительный зал на 232 места, помещение для просмотра видео, а также круглый обрядовый зал с очагом посередине. Уже в декабре 2023 года здание площадью более 1,6 тысяч кв. м. должно распахнуть свои двери для жителей Жиганского национального эвенкийского района. В этой связи глава региона Айсен Николаев поручил ускорить темпы строительства объекта и оснащения его оборудованием.

Андрей Сорокин, ЯСИА Строительство этнокультурного центра «Эйгэ» в Жиганске

«Нужно обеспечить своевременный ввод долгожданного для всех жителей Жиганского района объекта, повысив количество строителей как минимум до 60 человек», — подчеркнул губернатор Якутии в ходе рабочей поездки в Жиганск. По его словам, центр будет способствовать сохранению и развитию культурного наследия народов Якутии.

На сегодняшний день в центре «Эйгэ», возводимом на средства республиканской инвестиционной программы, ведутся работы по утеплению фасада, монтажу систем отопления, штукатурке и шпаклевке. Предусмотрена теплая переходная галерея в обрядовый зал.

Проект возводится для сохранения и взаимообогащения традиций коренных народов севера республики и национальных культур народностей, населяющих заполярный район. Основными направлениями деятельности этнокультурного центра станут изучение культурного наследия, сохранение, возрождение и пропаганда самодеятельного художественного творчества, фольклора, традиций нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков в рамках выступления на форуме «Российская креативная неделя — Дальний Восток» высоко оценил результаты Якутии в области развития креативных индустрий. По его словам, регион признан лучшим в масштабе РФ, идёт конкретный рост валового регионального продукта именно за счет креативных индустрий.