Белгород, 18 июля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Окраина посёлка Шамино в Белгородской области попала под обстрел со стороны Украины, пострадали пять человек, сообщил 18 июля губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Под обстрел вооружённых сил Украины попала окраина посёлка Шамино. По предварительным данным, пять человек пострадали — мирные жители», — написал он.

Гладков уточнил, что бригадами скорой помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2. Один мужчина получил осколочное ранение грудной клетки, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Четверо получили ранения лёгкой степени тяжести.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля в результате обстрела украинскими военными района центрального рынка в городе Шебекино Белгородской области из РСЗО «Град» погибла женщина. Она ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела.

15 июля украинские военные обстреляли белгородское село Вязовое Краснояружского района. Осколки попали в здание сельскохозяйственного предприятия: повреждения получили фасад и забор.

За сутки 14 июля под обстрел ВСУ попали несколько населённых пунктов Белгородской области, в том числе Шебекино и Валуйки. В основном стрельбу ВСУ вели из миномётов и артиллерии. В селе Журавлёвка украинский беспилотник сбросил два осколочных боеприпаса для гранатомёта. Пострадавших в результате этих обстрелов не было.