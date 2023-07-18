Мелитополь, 18 июля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. В Мелитополе Запорожской области, предварительно, сработала система противовоздушной обороны, сообщил 18 июля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

«В городе прозвучал звук взрыва. Причиной взрыва в Мелитополе стала работа ПВО — предварительная информация», — написал он в Telegram-канале.

В оперативных службах города подтвердили, что в Мелитополе сработала система ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля российские средства противовоздушной обороны сбили украинский военный самолёт Су-27 в посёлке Любимовка, а также две ракеты Storm Shadow ВСУ, выпущенные по Мелитополю и Бердянску.

На следующий день, 15 июля, российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету над Токмаком в Запорожской области.