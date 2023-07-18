Москва, 18 июля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Предложения по ответу на теракт на Крымском мосту и меры по повышению его безопасности ещё дорабатываются, заявил 18 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ТАСС Поврежденный участок Крымского моста

«Конечно, дорабатываются», — сказал Песков, отвечая на вопрос, представили ли уже предложения по поводу ответа России на вчерашнюю атаку и по повышению безопасности Крымского моста.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.

В ходе экстренного совещания президент России Владимир Путин заявил, что все обстоятельства теракта будут установлены, и что Россия ответит на этот теракт. В Минобороны уже готовят предложения, подчеркнул глава государства. Также он отметил, что организованный Киевом теракт на Крымском мосту был жестоким, а с военной точки зрения — бессмысленным, мост не используется для доставки военных грузов.