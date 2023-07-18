Москва, 18 июля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Киевский режим пользовался коридорами, организованными в рамках зерновой сделки, в военных целях. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 18 июля журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном использовании зерновых коридоров Киевом для атаки на Крымский мост 17 июля, заявил, что не будет говорить на этот счёт что-то конкретное.

«Но вы знаете, что и наши военные неоднократно говорили о том, что Украина использует зерновые коридоры в боевых целях», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня директор ФСБ Александр Бортников заявил, что зерновые коридоры, созданные в рамках черноморской инициативы, используются для прикрытия атак на российское побережье.

17 июля Кремль объявил о фактическом прекращении инициативы, известной как «зерновая сделка». Позднее МИД сообщил, что Россия не намерена продлевать «черноморскую инициативу», о чём уведомлены Турция, Украина и Секретариат ООН. Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора и расформирование Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле.

В ведомстве назвали неутешительными итоги инициативы, «не оправдавшей своего гуманитарного предназначения». Из 32,8 млн тонн грузов, вывезенных из украинских портов в рамках соглашения, только 3% попали в беднейшие страны. При этом положения сделки, касавшиеся экспорта из России, не были выполнены.