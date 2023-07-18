Анкара, 18 июля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым зерновую сделку. Об этом 18 июля сообщило МИД Турции.

ERDEM SAHIN/ЕРА/ТАСС Грузовые суда с украинским зерном у побережья Стамбула

«В ходе беседы обсуждались последние события в рамках Стамбульского соглашения по зерну», — приводит сообщение министерства телеканал TRT Haber.

Кроме того, стороны обсудили приобретение российских самолётов для тушения лесных пожаров в Турции.

Как сообщало ИА Регнум, Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

Ранее 18 июля Анкара получила обращение Киева по возобновлению зерновой сделки без участия России, Анкара пока не приняла окончательного решения по данному вопросу.