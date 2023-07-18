Москва, 18 июля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Россия выполняла свои обязательства и продлевала зерновую сделку несколько раз, несмотря на то, что условия Москвы по данной сделке выполнены не были, заявил 18 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что у России якобы не было ни одного аргумента, чтобы не соглашаться на продление этой договорённости.

«Я не сомневаюсь, что коллеги в МИД дадут свою оценку словам Блинкена, — сказал Песков. — Россия выполняла свои обязательства и продлевала сделку несколько раз, несмотря на то, что условия в отношении Москвы не были реализованы».

По его словам, в данном случае позицию западных стран следует назвать бессовестной.

Как сообщало ИА Регнум, Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

После заключения в июле прошлого года зерновая сделка несколько раз продлевалась. Российские власти не раз отмечали, что данные Москве в рамках договорённостей обещания не выполняются, в том числе в части экспорта сельхозпродукции, импорта комплектующих, подключения банков к системе SWIFT, а потому действие сделки может быть приостановлено.