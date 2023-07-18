Москва, 18 июля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Россия сохраняет свою позицию по вопросу о поддержке нуждающихся стран продовольствием. Об этом 18 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

На вопрос о том, сохраняется ли позиция России по поводу поддержки нуждающихся стран после завершения зерновой сделки, Песков ответил: «Безусловно, беднейшие страны Африки получили от зерновой сделки меньше всех. И, конечно, Россия свою позицию сохраняет».

Он добавил, что российская сторона находится в контакте с африканскими партнёрами и ждёт, когда будет возможность обсудить эту проблематику.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Песков отметил, что Россия выполняла свои обязательства и продлевала зерновую сделку несколько раз, несмотря на то, что условия Москвы по данной сделке выполнены не были.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

В МИД РФ назвали итоги зерновой сделки неутешительными, отметив, что практически сразу она была переведена на сугубо коммерческую основу, а не гуманитарную, как предполагалось. По данным ведомства, за время работы инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств пришлось менее 3%.