Москва, 18 июля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Предложение признать киевский режим террористическим было адресовано депутатам российского парламента, в Кремле не готовы комментировать эту инициативу, но отмечают, что в России и сейчас де-факто относятся к правящему на Украине режиму как к террористическому, заявил журналистам 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Так он ответил на просьбу прокомментировать соответствующую инициативу экс-премьера России, бывшего директора ФСБ Сергея Степашина.

«На этот счёт проходила информация. Мне неизвестно дальнейшее развитие», — сказал Песков.

Также он отказался оценивать предложение Степашина, подчеркнув, что оно было адресовано депутатам, и согласился с тем, что вполне достаточно де-факто и так существующего отношения Москвы к нынешнему режиму на Украине как к террористическому.

С точки зрения международного права для закрепления за тем или иным политическим режимом террористического статуса необходима резолюция Совета Безопасности ООН, получить которую по данному вопросу в настоящее время по понятным причинам невозможно, отмечал ранее в комментарии для ИА Регнум сенатор Константин Долгов.

Россия могла бы признать киевский режим террористическим в рамках внутреннего законодательства, но формальное закрепление этого статуса за украинскими властями не требуется, поскольку Россия может проводить СВО, не называя киевский режим террористическим официально, но фактически воспринимая его именно так, отмечал также сенатор.

17 июля, комментируя новый теракт на Крымском мосту, президент России Владимир Путин заявил, что это деяние Киева было бессмысленным и жестоким терактом, и отметил, что Россия даст на него ответ. 18 июля в Минобороны рассказали об «ударе возмездия» по местам, где ВСУ готовили теракты, и хранилищам топлива для киевской армии.