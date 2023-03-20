Москва, 18 июля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Запад может начать подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с РФ из-за возможного российского наступления, которое способно серьёзно ухудшить позиции главы киевского режима, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом он заявил 18 июля корреспонденту ИА Регнум, комментируя соответствующие прогнозы издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он согласился с тем, что ситуация, при которой западные государства давят на Зеленского и требуют, чтобы он пошёл на переговоры с Россией, возможна. Однако такое произойдёт в том случае, если Запад почувствует некую развилку, после которой положение украинского режима может ухудшиться из-за наступления российской армии.

«Тогда это будет реалистичный сценарий — чтобы предотвратить это возможное наступление, — сказал Новиков. — Ещё одно условие для того, чтобы стали звучать такие требования, — это ощущение Запада, что сам Зеленский неадекватно оценивает ситуацию. В такой обстановке мы можем предполагать, что страны НАТО, заинтересованные в приостановке возможного российского наступления, побудят Киев к тому, чтобы инициировать переговорный процесс».

Но какие страны НАТО будут охотнее прочих подталкивать Украину к миру? Как полагает Новиков, это будет зависеть от конкретной обстановки внутри Североатлантического альянса, от двусторонних отношений Вашингтона с конкретными государствами этого блока и от внутриполитической ситуации, связанной с выборами разного рода. Но, скорее всего, роль условных миротворцев могут на себя взять Германия и Франция.

«Учитывая, что они при всей своей зависимости от Вашингтона и трансляции общенатовской позиции лучше других понимают, что война в Европе принесет её государствам существенные потери», — пояснил Новиков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению обозревателя американского издания Politico Джейми Деттмера, из-за того, что Зеленский, не осознающий, какое общественное мнение складывается в Западной и Южной Европе, постоянно требует оружия и помощи, Запад в конечном итоге может заставить Киев заключить мир с Россией. Кроме того, страны НАТО, проанализировав итоги безуспешного контрнаступления ВСУ, могут прийти к выводу, что победа на условиях Украины нереальна.

В то же время президент России Владимир Путин ещё 13 июня заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине, и что если Запад действительно хочет мира, то ему достаточно прекратить снабжать Киев вооружениями.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, США категорически против того, чтобы Киев вёл мирные переговоры с Москвой.