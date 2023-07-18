Москва, 18 июля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Жители новых регионов России могут получить материнский капитал на детей, рождённых с 2007 года и позднее. Об этом напомнил Минтруд России.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Жители новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут получить материнский капитал. На выплату могут претендовать родители, чьи дети родились в 2007 году и позже. В ведомстве уточнили, что в 2023 году родителям, чьи первенцы родились после 1 января 2020 года, установлена сумма маткапитала в размере 586,9 тыс. рублей. Эта же сумма положена родителям вторых детей, которые появились на свет до 1 января 2020 года.

Материнский капитал можно потратить на образование детей, улучшение жилищных условий (в том числе на ипотеку), а также на формирование накопительной части пенсии матери. Кроме того, средства допустимо расходовать на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью. Также есть возможность оформить материнский капитал как ежемесячную выплату на детей до 3 лет.

В ведомстве уточнили, что для получения сертификата жителям новых регионов нужно обратиться в клиентскую службу Социального фонда России или в отделение МФЦ.

Как передавало ИА Регнум, с начала 2023 года более 424 тысяч семей получили материнский капитал. Размер пособия на первого ребенка сегодня составляет 586,9 тысячи рублей, а на второго — 775,6 тысячи рублей.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что жизненный уровень в новых регионах страны нужно максимально быстро поднять до общероссийских показателей. По его оценке, это получится сделать в ближайшее десятилетие, но это не означает, что процесс нужно растягивать на такой срок.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер 1 июня назвал безусловным приоритетом для государства поддержку семей с детьми. В числе основных моментов пояснил, что речь идёт, в частности, об индексации материнского капитала, о введении для нуждающихся семей выплат на несовершеннолетних.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на реализацию нацпроекта «Демография» в 2023 году выделено 924 млрд рублей, он остаётся крупнейшим из всех национальных проектов России. В мае 2023 года сообщалось, что 207 тысяч российских семей оформили получение ежемесячных пособий на детей до трёх лет из средств материнского капитала в рамках нацпроекта «Демография». Тратить маткапитал на ежемесячные выплаты могут семьи, доход которых ниже двух прожиточных минимумов на человека, размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц.

В марте 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа материнского капитала доказала свою эффективность и востребованность. Чаще всего средства направляются на улучшение жилищных условий, отметил премьер-министр.