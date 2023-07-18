Глушковский район, Курская область, 18 июля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Елизаветовка Глушковского района, сообщил 18 июля губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня утром со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано 4 прилёта», — написал он.

Глава региона уточнил, что повреждения получили два дома. Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО «Победа» произошло возгорание, пожар потушили.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля Старовойт сообщал о падении беспилотника в городе Курчатове. По словам губернатора, пострадавших в результате этого инцидента нет. Не пострадал ни один критически важный объект.

Также в июле приграничный с Украиной посёлок Тёткино в Курской области частично остался без электроснабжения в результате обстрела со стороны ВСУ. Повреждения получили порядка десяти домов. Под обстрел тогда попала и деревня Елизаветовка.

А 5 июля в результате обстрела Тёткино сильные повреждения получила школа. Всего в этот день по населённому пункту зафиксировали 12 прилётов, обошлось без пострадавших.