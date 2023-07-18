Москва, 18 июля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Американскую боевую машину пехоты Bradley уничтожили бойцы Росгвардии в зоне специальной военной операции с помощью дрона-камикадзе. Об этом 18 июля сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Бронемашина американского производства, обнаруженная спецназом ведомства во время воздушной разведки, поражена точным ударом дрона-камикадзе», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали взрыв боекомплекта вражеской БМП. Теперь она не подлежит восстановлению.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП на южнодонецком направлении российскими лётчиками на вертолётах Ка-52 «Аллигатор». Бронемашину, занимавшую огневую позицию под прикрытием лесополосы, российские военные уничтожили точным ударом управляемой ракеты.