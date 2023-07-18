Москва, 18 июля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. В Москве сотрудник полиции, стоя в карауле у военного комиссариата, выстрелил в живот своему напарнику, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошел утром 17 июля на севере Москвы. Двое сотрудников полиции заступили на дежурство у военкомата Коптевского района на улице Лихоборские Бугры.

В какой-то момент полицейский случайно выстрелил в сторону напарника из автомата Калашникова. Пострадавший получил непроникающее огнестрельное ранение живота и был госпитализирован.

Серьёзных последствий выстрела удалось избежать благодаря бронежилету и рации. По факту произошедшего назначена проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале сотрудник ППС в ходе патрулирования в городе Калачинске Омской области допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение, где позже от полученных ран скончался.