Тольятти, Самарская область, 18 июля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Врачи оценивают как тяжёлое состояние мальчика, который упал с высоты в одном из торговых центров Тольятти. Об этом сообщили 18 июля в минздраве Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Накануне в ТЦ в Автограде ребёнок 11–12 лет катался на перилах эскалатора и сорвался вниз. Он упал с высоты второго этажа, об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Ребёнка госпитализировали.

«Мальчик жив, однако он находится в тяжёлом состоянии», — сообщили в областном минздраве изданию «КП-Самара».

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия с ребёнком.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 11-летний школьник получил серьёзные травмы головы и лица на эскалаторе станции МЦК «Окружная» в Москве. Он положил голову на руку, лежащую на поручне, и его затянуло под навесную конструкцию. Спасатели извлекли ребёнка из эскалатора, затем его доставили в реанимацию детской больницы.