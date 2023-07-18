Москва, 18 июля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты проводят водораздел между поставками американского вооружения Киеву и совершаемыми им терактами, президент Украины Владимир Зеленский стал токсичен для Запада, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Белый дом публично открестился от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками вооружений и терактами», — написала Захарова в Telegram-канале.

По её словам, это всё является очередной манипуляцией. Вместе с тем, уточнила Захарова, Зеленский стал для Запада токсичен.

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не поощряет и не дает Киеву возможности наносить удары по территории России. США непричастны к террористической атаке по Крымскому мосту, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.

Президент России Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким и бессмысленным в военном отношении. Глава государства также заявил, что все обстоятельства трагедии будут установлены и что Россия ответит на этот теракт.