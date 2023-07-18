В МИД РФ прокомментировали заявление США о теракте на Крымском мосту
Захарова о заявлении США по теракту на Крымском мосту: Зеленский стал токсичен для Запада
Москва, 18 июля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты проводят водораздел между поставками американского вооружения Киеву и совершаемыми им терактами, президент Украины Владимир Зеленский стал токсичен для Запада, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Белый дом публично открестился от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками вооружений и терактами», — написала Захарова в Telegram-канале.
По её словам, это всё является очередной манипуляцией. Вместе с тем, уточнила Захарова, Зеленский стал для Запада токсичен.
Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не поощряет и не дает Киеву возможности наносить удары по территории России. США непричастны к террористической атаке по Крымскому мосту, добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.
Президент России Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким и бессмысленным в военном отношении. Глава государства также заявил, что все обстоятельства трагедии будут установлены и что Россия ответит на этот теракт.