Москва, 18 июля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Народный артист России Игорь Ясулович восстанавливается в больнице после экстренной госпитализации и проведённых процедур. Об этом сам актёр рассказал 18 июля журналистам.

Михаил Почуев/ТАСС Актер Игорь Ясулович

О том, что Ясулович попал в больницу, ранее сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Артист, которому в сентябре исполнился 81 год, преподаёт в этом институте.

«Чувствую себя ничего. То, ради чего я приехал в больницу, сделано, теперь нужно шаг за шагом… Врачи говорят, что всё идет чередом, они очень внимательны, смотрят», — сказал РИА Новости Ясулович.

Артист добавил, что ему нравятся условия в больнице, там есть много «аппаратуры, которая облегчает разговор».

По информации издания StarHit, Ясулович плохо себя чувствовал в последние несколько дней. После резкого ухудшения состояния его увезли в больницу на скорой. Артисту потребовались две операции на почках. После них врачи оценивают состояние пациента как средней тяжести.

Игорь Ясулович снимается в кино с 1961 года, исполняя в основном роли второго плана и эпизодические. На его счету сотни актёрских работ, самые известные — в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Гостья из будущего», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Тот самый Мюнхгаузен», «Коридор бессмертия». Ясулович также известен как актёр дубляжа. C 1994 года он служит в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ), в настоящее время играет в спектакле «Цена» по пьесе Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского. Ясулович — художественный руководитель актёрского факультета ВГИКа и преподаватель в ГИТИСе.