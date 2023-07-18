Москва, 18 июля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Народного артиста России, профессора и художественного руководителя курса ГИТИСа Игоря Ясуловича госпитализировали планово, чувствует он себя нормально. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал сын Игоря Николаевича актёр и кинорежиссёр Алексей Ясулович.

Владимир Трефилов/РИА Новости Актер Игорь Ясулович

«Он находится на плановой госпитализации. Это было запланировано некоторое время назад. Ничего экстраординарного нет, чувствует себя нормально», — поделился Алексей Ясулович.

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация об экстренной госпитализации народного артиста РФ Игоря Ясуловича. Сообщалось, что у актёра подозревают острое повреждение почек.

Сын Игоря Николаевича не подтвердил эту информацию, подчеркнув, что госпитализация планировалась давно. Также он отметил, что отец находится в сознании, а его состояние на данный момент стабильное.

Артист Игорь Ясулович известен своими ролями в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Гостья из будущего». В настоящее время Ясулович-старший играет Грегори Соломона в спектакле «Цена» Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского. Также он является художественным руководителем актерского факультета ВГИКа, преподает в ГИТИСе.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля известного актёра Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию в одну из больниц Санкт-Петербурга. Медики диагностировали у актёра неблагоприятные последствия инсульта. Позднее ему провели операцию на сердце и оставили в реанимационном отделении.