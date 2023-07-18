Москва, 18 июля, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В настоящее время не приходится ждать, что антициклон «Харон», надвигающийся на южную Европу и обещающий ей новые температурные рекорды, ударит и по России, считает метеоролог Александр Шувалов. Об этом он заявил 18 июля корреспонденту ИА Регнум.

Виталий Белоусов/РИА Новости Уличный термометр в Москве

По его словам, период очень сильной жары уже длится на юге Европы — это Италия, за исключением альпийских районов, юг Франции, Иберийский полуостров, Балканы (в первую очередь бассейн Эгейского моря), Греция и Словения. Температуры там, безусловно, высокие — на 4-6 градусов выше обычного — и составляют в дневные часы на юге Франции до 40 градусов, а на юге Испании (в отдельных местностях, но не везде) — до 44-45 градусов.

«Этот антициклон, который подпитывается жарким воздухом с севера Африки, устойчив. Его предшественника назвали «Цербер», а этот новый — «Хароном». Какая-то очень интересная связь. Чувствуется в этом что-то погребальное», — констатировал Шувалов.

Он подчеркнул, что, по прогнозам европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, пика жары ждут в среду в Италии — до 42 градусов в Риме. Тоже самое будет на юге Испании — 40-45 градусов, а может быть, местами даже 48 градусов. В четверг пик жары будет в Греции — тоже до 40-42 градусов.

«Говорить о том, что это каким-то образом шмальнёт и по нам, не приходится. На этой неделе и в начале следующей устанавливается более-менее спокойный западно-восточный перенос на русской равнине. Север европейской территории [России] в дождях, на юге безоблачно, но температура 27-32, и только в Астраханской области до 36 градусов. На Кубани вполне может быть 30-32. На Черноморском побережье гораздо комфортнее — 28-29», — пояснил Шувалов.

Он подчеркнул, что немыслимая жара, крайне редко встречающаяся, наверняка сильно исправит таблицу метеорологических рекордов по югу Европы.

«Но эта жара, скорее всего, нас минует», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что издание Bloomberg распространило прогнозы метеослужб, согласно которым в ближайшие дни Европу могут ждать рекордные 50 градусов Цельсия. Причина — тепловой взрыв в пустыне Сахара. Жителей ряда южноевропейских государств уже предостерегли о пожароопасности и возможных нарушениях из-за погоды в транспортной и энергетической инфраструктурах.

Кроме того, есть информация, что аномальная жара в четырёх федеральных округах России может привести к деформации железнодорожного полотна, что чревато небезопасными инцидентами.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, зафиксированный 6 июля рекорд среднемировой температуры, вызванный глобальным потеплением, не станет последним и летом 2023 года возможны новые рекорды.